شركة نسما بالرياض وجدة تعلن 5 وظائف جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية ” نسما القابضة ” – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (5) وظائف شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الثانوية العامة، بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– حارس أمن (عدد 4 وظائف/ الرياض).

– مدير العمليات- المنطقة الغربية (جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2017م.

وقالت الشركة: إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).