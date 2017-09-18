 بالصور.. المالكي: نفذنا عمليات عسكرية تعرضية لتأمين حدود المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 18

    سبتمبر

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بالصور.. المالكي: نفذنا عمليات عسكرية تعرضية لتأمين حدود المملكة

بالصور.. المالكي: نفذنا عمليات عسكرية تعرضية لتأمين حدود المملكة
سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لقوات التحالف ” تحالف إعادة الشرعية لليمن ” العقيد الركن تركي المالكي : أن قوات التحالف المشتركة نفذت خلال الساعات الماضية عدد من العمليات العسكرية التعرضية لتدمير قدرات المعتدي وتأمين حدود المملكة الجنوبية.

ووصف المالكي، العمليات بأنها كانت ناجحة ولله الحمد ، ونتج عنها خسائر كبيرة في صفوف الإنقلابيين كما تم أسر عدد منهم.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 12004 ] نشر منذ 19 دقيقة

موفقين

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