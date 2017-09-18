بالصور.. المالكي: نفذنا عمليات عسكرية تعرضية لتأمين حدود المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لقوات التحالف ” تحالف إعادة الشرعية لليمن ” العقيد الركن تركي المالكي : أن قوات التحالف المشتركة نفذت خلال الساعات الماضية عدد من العمليات العسكرية التعرضية لتدمير قدرات المعتدي وتأمين حدود المملكة الجنوبية.

ووصف المالكي، العمليات بأنها كانت ناجحة ولله الحمد ، ونتج عنها خسائر كبيرة في صفوف الإنقلابيين كما تم أسر عدد منهم.