⁠⁠⁠⁠⁠" إعلاميون " يهنئ سمر المقرن على انضمامها لـ " كلام نواعم " - صحيفة صدى الالكترونية

” إعلاميون ” يهنئ سمر المقرن على انضمامها لـ ” كلام نواعم “
هنئ ” إعلاميون ” ، الزميلة سمر المقرن، على انضمامها لأسرة برنامج كلام نواعم، على شاشة mbc1 كمقدمة تلفزيونية.
وقال إعلاميون في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، اليوم الإثنين، ” انضمت عضوة #اعلاميون الزميلة @s_almogren لأسرة برنامج #كلام_نواعم، على شاشة @mbc1 كمقدمة تلفزيونية… مبروك للزميلة وإطلالة موفقة ” .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2150 ] نشر منذ 36 دقيقة
بالتوفيق و ربنا يحفظك
alfahd42[ عدد التعليقات: 12004 ] نشر منذ 33 دقيقة
يا حليلها