⁠⁠⁠⁠⁠" إعلاميون " يهنئ سمر المقرن على انضمامها لـ " كلام نواعم " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

هنئ ” إعلاميون ” ، الزميلة سمر المقرن، على انضمامها لأسرة برنامج كلام نواعم، على شاشة mbc1 كمقدمة تلفزيونية.

وقال إعلاميون في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، اليوم الإثنين، ” انضمت عضوة #اعلاميون الزميلة @s_almogren لأسرة برنامج #كلام_نواعم، على شاشة @mbc1 كمقدمة تلفزيونية… مبروك للزميلة وإطلالة موفقة ” .