 ⁠⁠⁠⁠⁠" إعلاميون " يهنئ سمر المقرن على انضمامها لـ " كلام نواعم " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 18

    سبتمبر

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⁠⁠⁠⁠⁠” إعلاميون ” يهنئ سمر المقرن على انضمامها لـ ” كلام نواعم “

⁠⁠⁠⁠⁠” إعلاميون ” يهنئ سمر المقرن على انضمامها لـ ” كلام نواعم “
نورة الشهري(صدى):

هنئ ” إعلاميون ” ، الزميلة سمر المقرن، على انضمامها لأسرة برنامج كلام نواعم، على شاشة mbc1 كمقدمة تلفزيونية.

وقال إعلاميون في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، اليوم الإثنين، ” انضمت عضوة #اعلاميون الزميلة @s_almogren لأسرة برنامج #كلام_نواعم، على شاشة @mbc1 كمقدمة تلفزيونية… مبروك للزميلة وإطلالة موفقة ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2150 ] نشر منذ 36 دقيقة

بالتوفيق و ربنا يحفظك

[ عدد التعليقات: 12004 ] نشر منذ 33 دقيقة

يا حليلها

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