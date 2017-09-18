بالفيديو.. رئيس البرلمان العراقي يعلق عضوية نائبين - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رئيس البرلمان العراقي يعلق عضوية نائبين
علّق رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الإثنين، عضوية نائبين في البرلمان وأحالهما إلى لجنة الانضباط، بعد مشادة كلامية نتيجة خلاف حول إعادة التصويت على مقترح تعديل قانون مفوضية الانتخابات.
وقرر الجبوري تعليق عضوية النائب فارس الفارس من ” التحالف الوطني ” والنائبة شروق العبايجي ” التيار المدني ” ، لمدة 6 أيام.
مشادات كلامية في البرلمان العراقي تعلق عضوية نائبين وتحيلهم للتحقيق#إرم_نيوز #العراق pic.twitter.com/tx6ZVnTeyA
— إرم نيوز (@EremNews) September 18, 2017
alfahd42[ عدد التعليقات: 12004 ] نشر منذ 2 ساعتين
اها يعني تسكيته