بالفيديو.. رئيس البرلمان العراقي يعلق عضوية نائبين - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

علّق رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الإثنين، عضوية نائبين في البرلمان وأحالهما إلى لجنة الانضباط، بعد مشادة كلامية نتيجة خلاف حول إعادة التصويت على مقترح تعديل قانون مفوضية الانتخابات.

وقرر الجبوري تعليق عضوية النائب فارس الفارس من ” التحالف الوطني ” والنائبة شروق العبايجي ” التيار المدني ” ، لمدة 6 أيام.