ردة فعل طفل يداوم لاول مرة بالمدرسة - صحيفة صدى الالكترونية

الإثنين 18
سبتمبر
الله يهديكم اللحين هو تخرج من الأبتدائي
كل سنة تكرروا المقطع
يا عبيط بسك بكش
هههههههه
القهوة مع الجدة علي الصبح
هو صحيح قديم بس روعة الولد يجنن اسلوبه وكلامه والمدرس اسلوبة رائع معه وجالس يداريه ويسولف معه الله يعطيه العافيه مقطع اكثر من رائع
ههههههههههههههههه مشتاق لجدته وقهوتها
😂😂😂
ربي يحفظك يا عبوووودي
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يوسف محمد[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يهديكم اللحين هو تخرج من الأبتدائي
كل سنة تكرروا المقطع
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 887 ] نشر منذ 6 ساعات
يا عبيط بسك بكش
alfahd42[ عدد التعليقات: 12004 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههههه
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 6 ساعات
القهوة مع الجدة علي الصبح
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 4 ساعات
هو صحيح قديم بس روعة الولد يجنن اسلوبه وكلامه والمدرس اسلوبة رائع معه وجالس يداريه ويسولف معه الله يعطيه العافيه مقطع اكثر من رائع
عندما يغيب المساء[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههههه مشتاق لجدته وقهوتها
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2564 ] نشر منذ 17 دقيقة
😂😂😂
ربي يحفظك يا عبوووودي