 ردة فعل طفل يداوم لاول مرة بالمدرسة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 18

    سبتمبر

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  3. ردة فعل طفل يداوم لاول مرة بالمدرسة

ردة فعل طفل يداوم لاول مرة بالمدرسة




7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 7 ساعات

الله يهديكم اللحين هو تخرج من الأبتدائي
كل سنة تكرروا المقطع

[ عدد التعليقات: 12004 ] نشر منذ 6 ساعات

هههههههه

[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 6 ساعات

القهوة مع الجدة علي الصبح

[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 4 ساعات

هو صحيح قديم بس روعة الولد يجنن اسلوبه وكلامه والمدرس اسلوبة رائع معه وجالس يداريه ويسولف معه الله يعطيه العافيه مقطع اكثر من رائع

[ عدد التعليقات: 2564 ] نشر منذ 17 دقيقة

😂😂😂
ربي يحفظك يا عبوووودي

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