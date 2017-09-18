شاهد كيف هرب هذا الطائر من أغبى صياد

الثلاثاء 19
سبتمبر
😂😂😂
ياليل الليل
ياليل ما اطولك
خطأ مطبعي ……… اعد المحاولة
ههههههههههههههههههه
اصلاً الطير هذا مايوكل ,, وهو اطلقه باالعاني ,,
في الاساس القفص ليس لصيد مثل هذا الطائر -هذا الطائر لايستفاد منه-
اللي م يعرف الصقر يشويه
خوينا ششكله صقار توه مبتدأ
صاده
يفكره شيهانة بحرية ولا طير حر
هذا طير الباشق
معروف يسميه الصقارين ابو الجراد 😂😂😂 ههههههههههههههههه
تلاقيه في المزار ع وع اعمدة كهرباء الضغط العالي بكثرة
مسكت منه واجد وهده لوجه الله
واطلاقه سراحه افضل
ربما يموت ويتحمل ذنبه
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↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2583 ] نشر منذ 7 ساعات
😂😂😂
ياليل الليل
all[ عدد التعليقات: 3414 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياليل ما اطولك
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2042 ] نشر منذ 48 دقيقة
خطأ مطبعي ……… اعد المحاولة
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 34 دقيقة
ههههههههههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34078 ] نشر منذ 22 دقيقة
اصلاً الطير هذا مايوكل ,, وهو اطلقه باالعاني ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1370 ] نشر منذ 12 دقيقة
في الاساس القفص ليس لصيد مثل هذا الطائر -هذا الطائر لايستفاد منه-
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 7 دقائق
اللي م يعرف الصقر يشويه
خوينا ششكله صقار توه مبتدأ
صاده
يفكره شيهانة بحرية ولا طير حر
هذا طير الباشق
معروف يسميه الصقارين ابو الجراد 😂😂😂 ههههههههههههههههه
تلاقيه في المزار ع وع اعمدة كهرباء الضغط العالي بكثرة
مسكت منه واجد وهده لوجه الله
واطلاقه سراحه افضل
ربما يموت ويتحمل ذنبه