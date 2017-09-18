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    سبتمبر

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  3. شاهد كيف هرب هذا الطائر من أغبى صياد

شاهد كيف هرب هذا الطائر من أغبى صياد




7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2583 ] نشر منذ 7 ساعات

😂😂😂
ياليل الليل

[ عدد التعليقات: 3414 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياليل ما اطولك

[ عدد التعليقات: 2042 ] نشر منذ 48 دقيقة

خطأ مطبعي ……… اعد المحاولة

[ عدد التعليقات: 34078 ] نشر منذ 22 دقيقة

اصلاً الطير هذا مايوكل ,, وهو اطلقه باالعاني ,,

[ عدد التعليقات: 1370 ] نشر منذ 12 دقيقة

في الاساس القفص ليس لصيد مثل هذا الطائر -هذا الطائر لايستفاد منه-

[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 7 دقائق

اللي م يعرف الصقر يشويه
خوينا ششكله صقار توه مبتدأ
صاده
يفكره شيهانة بحرية ولا طير حر
هذا طير الباشق
معروف يسميه الصقارين ابو الجراد 😂😂😂 ههههههههههههههههه
تلاقيه في المزار ع وع اعمدة كهرباء الضغط العالي بكثرة
مسكت منه واجد وهده لوجه الله
واطلاقه سراحه افضل
ربما يموت ويتحمل ذنبه

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