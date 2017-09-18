مشهد أول مرة تراه في حياتك

الثلاثاء 19
سبتمبر
ياساااتر
خلال 25 ثانيه تقريبا بعد بداية اول هزة
هذا يوضح احداثه في البحر سبحان الله
ياالله سترك
يارب ترحمنا وتكفينا شر الزلازل والراكين و الكوارث والحوادث ،،، امين
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↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2583 ] نشر منذ 7 ساعات
ياساااتر
خلال 25 ثانيه تقريبا بعد بداية اول هزة
هذا يوضح احداثه في البحر سبحان الله
all[ عدد التعليقات: 3414 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياالله سترك
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب ترحمنا وتكفينا شر الزلازل والراكين و الكوارث والحوادث ،،، امين