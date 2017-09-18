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مشهد أول مرة تراه في حياتك




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2583 ] نشر منذ 7 ساعات

ياساااتر
خلال 25 ثانيه تقريبا بعد بداية اول هزة
هذا يوضح احداثه في البحر سبحان الله

[ عدد التعليقات: 3414 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياالله سترك

[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 2 ساعتين

يارب ترحمنا وتكفينا شر الزلازل والراكين و الكوارث والحوادث ،،، امين

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