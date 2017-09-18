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  3. شمرية مسنه تحنفل باليوم الوطني على طريقتها

شمرية مسنه تحنفل باليوم الوطني على طريقتها




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2583 ] نشر منذ 7 ساعات

كفو يا بنت شمر
يستاهل الوطن من يحبه ويغليه😘

[ عدد التعليقات: 3414 ] نشر منذ 2 ساعتين

كفو

[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 2 ساعتين

الشيبان العجايز بركه
لكن احلى مافي الموضوع العباة الخضرا

[ عدد التعليقات: 34078 ] نشر منذ 2 ساعتين

والنعم .. جهد مشكور يا بنت الاجواد ..

,, بيض الله وجهك .. لاهنتِ ,,

[ عدد التعليقات: 2042 ] نشر منذ 49 دقيقة

بنت شمر نموذج لانتماء اهل هذه البلاد للوطن الغالي

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