شمرية مسنه تحنفل باليوم الوطني على طريقتها

الثلاثاء 19
سبتمبر
كفو يا بنت شمر
يستاهل الوطن من يحبه ويغليه😘
كفو
الشيبان العجايز بركه
لكن احلى مافي الموضوع العباة الخضرا
والنعم .. جهد مشكور يا بنت الاجواد ..
,, بيض الله وجهك .. لاهنتِ ,,
بنت شمر نموذج لانتماء اهل هذه البلاد للوطن الغالي
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↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2583 ] نشر منذ 7 ساعات
كفو يا بنت شمر
يستاهل الوطن من يحبه ويغليه😘
all[ عدد التعليقات: 3414 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفو
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشيبان العجايز بركه
لكن احلى مافي الموضوع العباة الخضرا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34078 ] نشر منذ 2 ساعتين
والنعم .. جهد مشكور يا بنت الاجواد ..
,, بيض الله وجهك .. لاهنتِ ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2042 ] نشر منذ 49 دقيقة
بنت شمر نموذج لانتماء اهل هذه البلاد للوطن الغالي