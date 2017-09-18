شركة بيريفورم تعلن اختراق نظام CCleaner - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

أعلنت شركة بيريفورم مطورة CCleaner والمملوكة لشركة آفاست أن سي كلينر وهو أحد أكثر البرامج انتشاراً على نظام ويندوز تم اختراقه من قبل قراصنة تمكنوا من التحكم في أكثر من مليونين جهاز كمبيوتر.

ذكرت بيريفورم أن 2.7 مليون شخص قاموا بتحميل النسخة رقم 5.33.6162 من برنامج سي كلينر والتي تعاني من مشاكل أمنية وموجهة لنظام ويندوز 32-bit ونفس الحال مع نسخة 1.07.319 من برنامج سي كلينر كلاود والتي تم تحميلها من قبل 5000 شخص.

واضافت أن شركة آفاست اكتشفت الهجمات قبل أيام من الآن وقامت بحل كافة الثغرات الأمنية وإصدار نسخ جديدة من البرنامج في نفس اليوم.