بالفيديو والصور.. هطول أمطار غزيرة على مكة والطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

هطلت عصر اليوم الإثنين، أمطار غزيرة إلى متوسطة مصحوبة برياح شديدة على مكة المكرمة وضواحيها.

كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، شملت أحياء وسط المدينة، ووادي وج، والهدا، والشفا، وشهار، والسداد، والحوية، والسيل الصغير، والسيل الكبير، والعرفا، سالت على إثرها الأودية والشعاب .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .