إلغاء مسرحية سوار شعيب لايف بالمملكة والبحرين - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أعلن الفنان الكويتي شعيب راشد عبر حسابه على موقع التواصل الأجتماعي ” تويتر ” إنه تم إلغاء عروض مسرحية كان سيقدمها في المملكة والبحرين تحت عنوان “ سوار شعيب لايف ” بعد جدل حاد واتهامات بالإساءة للبلدين الخليجيين.

وقال شعيب ، : “ يعتقد البعض بأني أبرر ما يتهموني به حول المملكة والبحرين من أجل المال وبيع تذاكر سوار شعيب لايف في الرياض وجدة والمنامة، لذلك أبلغت أمس كل الشركات المعنية بتنظيم الفعالية في المملكة والبحرين بإلغاء العروض هناك، وسيتم إرجاع مبالغ التذاكر على حساباتكم البنكية ” .

وواجه راشد في الفترة القليلة الماضية، انتقادات واسعة في المملكة والبحرين بعد أن اتهم بالوقوف ضد البلدين في الأزمة الخليجية الحالية، وتم نشر صور لتغريدات تزعم تواصله مع المعارض السعودي المقيم في لندن، غانم الدوسري.

ولم يتضح بعد إن كان راشد قد تلقى بلاغاً رسمياً من جهات سعودية وبحرينية، بإلغاء عروضه المسرحية التي قدمها في الكويت وسلطنة عمان لحد الآن، وهي نسخة مسرحية طبق الأصل من برنامجه الشهير الذي يبثه عبر “ يوتيوب ” ويقوم على استضافة مشاهير عرب وغربيين للتحدث في قضايا اجتماعية.