⁠⁠⁠⁠⁠" الخدمة المدنية " توضح مراحل إشغال احتياج الوظائف الحكومية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت وزارة الخدمة المدنية المراحل الخمسة لإشغال احتياج الوظائف الواردة من الجهات الحكومية للخدمة المدنية.

وقالت الوزارة إنها تشرف على شغل الوظائف الحكومية والتي يرد احتياجها لوزارة الخدمة المدنية من قبل الجهات الحكومية في كل سنة مالية، الدور المناط بها في مجال التوظيف الحكومي.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، أن عملية إشغال الوظائف في الخدمة المدنية تمر بمراحل متعددة، تبدأ في إعدادها لجدولة زمنية لخطة الإعلانات الوظيفية من كل عام، توضح من خلالها كافة المعلومات المتعلقة بالجهات الحكومية وما يخص الباحثين عن العمل.

واستطردت: تشكل المرحلة الثانية بداية التصور العام للوظائف التي ستشرف الوزارة على إشغالها، والتي تتعلق بتسجيل تلك الوظائف آليا في نظام احتياج الإلكتروني.

وتابعت: تأتي مرحلة طرح الإعلان عبر بوابة الوزارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والصحف الرسمية والإلكترونية المرحلة الثالثة في عملية إشغال تلك الوظائف، مكتمل التفاصيل وآلية التقديم على نظام الجدارة، والمواعيد المحددة لاستقبال الطلبات الموضحة بالإعلان للجنسين.

وواصلت: بمجرد انتهاء المرحلة الثالثة، تقوم الوزارة مباشرة في البدء في المرحلة الرابعة وهي إعلان أسماء المدعوين للمطابقة بذات الآلية في طرح الإعلان، للتأكد من سلامة البيانات المدخلة من قبل المتقدمين في فترة محددة.

واختتمت الوزارة بيانها موضحة أن آخر المراحل في عملية الإشراف على شغل الوظائف ضمن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية.