تركيا تستدعي سفير ألمانيا وسط توترات - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

أعلنت برلين أن تركيا استدعت السفير الألماني إلى وزارة خارجيتها، اليوم الإثنين، وسط نزاع متصاعد بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقالت صحيفة ” دير شبيغل ” الألمانية إن أنقرة تريد إلغاء قرار للبرلماني الألماني صدر العام الماضي واعتبر أن مجازر القوات العثمانية ضد الأرمن في عام 1915 ” إبادة جماعية ” ، وهو وصف ترفضه تركيا بشدة منذ فترة طويلة.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التركية حول استدعاء السفير أو الخلاف الأوسع نطاقاً الذي فاقمه تصويت البرلمان الألماني وانتقاد برلين لسجل أنقرة في مجال حقوق الإنسان.

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية أنها المرة رقم 17 التي يتم فيها استدعاء مبعوثها في أنقرة، مارتن إردمان، مما يشير إلى الانقسام بين البلدين في وقت تعتمد فيه القوى الأوروبية على أنقرة في المساعدة على احتواء تدفق المهاجرين ومواجهة مسلحي تنظيم داعش على حدودها مع سوريا والعراق.