موظف يتحرش بطفلة في مركز تجاري - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

استغل موظف آسيوي وجود طفلة في التاسعة من عمرها ، بمفردها في محل بيع ملابس داخل أحد المراكز التجارية بدبي ، وقام بهتك عرضها والتحرش بها .

وقال رقيب من شرطة دبي في إفادته بتحقيقات النيابة العامة إن بلاغاً ورد من غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات عن واقعة تحرش بطفلة، فانتقل إلى محل الواقعة في مركز تجاري، وشاهد المتهم الذي كان في حالة ارتباك ويبكي بمرارة، بعد التحفظ عليه من قبل حارس الأمن.

وبالاستفسار من الطفلة المجني عليها أفادت بأنه تعمد الإمساك بمنطقة حساسة من جسدها وبناء على ذلك اطلع على كاميرات المراقبة وتأكدت إفادة الطفلة، إذ شوهد المتهم أثناء ارتكابه الجريمة، لافتاً إلى أنه باغتها من الخلف وتحرش بها مرتين.

من جهته أقر المتهم بمحضر استدلال الشرطة أنه شاهد الطفلة بمفردها، فباغتها بالتحرش دون أن يدرك سبب قيامه بذلك، واعتذر لوالدتها عن تصرفه لكنها أبلغت عنه الشرطة.