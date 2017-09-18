الصين تستحوذ على أكبر البنوك في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أصدر موقع اقتصادي متخصص قائمة بأكبر عشرة بنوك في العالم، من حيث حجم أصولها، ليتبين أن البنوك الأربعة الأولى من حيث حجم الأصول على مستوى العالم موجودة في الصين، بينما يتربع بنك (HSBC) البريطاني على قائمة أكبر بنك غير صيني في العالم، فيما تخلو قائمة البنوك العشرة الكبار من أي مصرف عربي.

يأتي استحواذ الصين على أكبر البنوك في العالم، خلافاً لكل التوقعات السائدة بين الناس بأن بنوكاً أمريكية، تكون الأكبر، بسبب أن الولايات المتحدة هي صاحبة أكبر اقتصاد عالمياً، كما أنها مركز تجاري عالمي وسوق تستقطب الاستثمارات من كل أنحاء العالم.