خليجي يقتل زوجته بعد خلاف أٌسري بينهما - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

أقدم خليجي على قتل زوجته أُم طفلته ، بعد نشوب خلاف أُسري بينهما .

وتعود التفاصيل ، عندما نشب خلاف عائلي نشب بين المتهم والمجني عليها وهي أم لطفلته، حيث صفعها وخرج من الغرفة التي كانا يقطنان فيها، وبعد عودته في اليوم التالي وجدها فاقدة لوعيها وقام بالاتصال الفوري بالإسعاف والشرطة إلا أنها كانت متوفية.

وعقب القبض عليه من قبل الشرطة الإماراتية ، أكد المتهم في أقواله إنها “ كانت في حالة صحية غير جيدة وتعاني من الحمى، وإنه لم يكن يتعمد قتلها، وعندما عاد ووجدها ملقاة على السرير دون حراك اتصل على الفور بالإسعاف ” ، مشيراً إلى أنه “ خرج من المنزل بعد مشاجرة وقعت بينهما ” .

هذا وقررت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية، حجز القضية، للنطق بالحكم بجلسة 16 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، كما استمعت المحكمة في جلستها، أمس الأحد، لوكيل المتهم الذي أكد أن “ مساعيهم مع أولياء الدم فشلت في الوصول إلى تنازل عن القصاص وقبول الدية ” ، فيما أوضح وكيل ذوي القتيلة أن “ مساعيهم لم تكن جادة ودون المستوى المطلوب ” .