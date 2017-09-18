طبيب مصري: ” الكانديدا ” تبث 75 سماً قاتلاً

القاهرة(صدى):

أكده الطبيب المصري مجدي بدران، أستاذ أمراض الحساسية والمناعة، أن بكتريا الكانديدا قاتلة، حيث تنتج 75 مادة سامة تؤدي لوفاة الإنسان على الفور، مشيرا إلي أنها تعد أكثر الكائنات مكراً وقدرة على التكيف، ويوجد 200 نوع منها، وكل نوع منها له سلالات مختلفة تصل إلى 20.

وأضاف الطبيب أنها نوع من الفطريات تشبه الخميرة، وتتواجد بكثرة في أجسامنا، لا سيما في الطبقات السطحية للأغشية المخاطية، وبطانة الفم والمريء، والأمعاء، ولديها القدرة على أن تتحول من شكل لآخر للتعايش مع الظروف البيئية المختلفة مما يزيد من خطورتها.

وأكد أن خلية الكانديدا تنتج أكثر من 75 مادة سامة معروفة تؤدي لتسمم الجسم البشري وهي سموم، تؤدي إلى تلوث الأنسجة، وتضعف الجهاز المناعي، والغدد، والكلى، والمثانة والرئتين والكبد والجهاز العصبي.