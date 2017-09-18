فتاة تنتقم من حبيبها بطريقة صادمة - صحيفة صدى الالكترونية

فتاة تنتقم من حبيبها بطريقة صادمة
أنتقمت فتاة كويتية، من قرار حبيبها بالانفصال عنها، بطريقة صادمة حيث عبثت بسيارته وأتلفت أجزاء منها وطمس لونها.
وفي التفاصيل، أنه بعد أن قرر الشاب قطع علاقته بصديقته كثيرة الغيرة التي تفتعل المشاكل، حتى باتت معروفة لدى كثير من رجال الأمن بسبب كثرة القضايا التي سجلت بحقها، لم ترض الفتاة بقرار صديقها فقررت الانتقام منه على طريقتها الخاصة.
فلم تتوان الفتاة عن تنفيذ وعيدها وانتقامها بعد إرسال رسالة تهديد هاتفية لصديقها السابق، فأقدمت على ذلك بالفعل إذ قامت بإتلاف أجزاء من السيارة الفارهة وإلحاق الضرر بها.
وبعد انتهاء المهمة أرسلت له رسالة تقول فيها ” شوف سيارتك الحين ” .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههة
تستاهل ما شفت غير مجنونة تخاويها
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19451 ] نشر منذ 1 ساعة
لحد يستهين بغيرة المراءه
الي قد تصل احيانآ للتفكير بالقتل
وليتها تبدي ندمها لاحقآ
الا مستانسه ومبسوووووطه
هذا الي يسمونه جنون العظمة لدى النساء🤔
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5516 ] نشر منذ 1 ساعة
والله انها كفو وهو الخروف يستاهل اللي يصير له 👏🏻👏🏻
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34065 ] نشر منذ 43 دقيقة
ياماشي درب الزلق ، هذا حصيلك من المزلقه والزحلقه ,,
لاحول ولاقوة الابالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 35 دقيقة
صديقها لاحول ولاقوة الا بالله للأسف هذا منتشر في الكويت بشكل علني وحنا باقي شوي وتشوفها بشكل علني استغفر الله كثرة الذنوب والمعاصي والكل يتوقع ان الله سبحانه غافل ممايصير سوا في الكويت ولا غيرها من دول الخليج الله يرحمنا برحمته حتى بعض التعليقات الي فوق يشوف الموضوع عادي ترا نكر المنكر واجب لو بالقلب
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4545 ] نشر منذ 30 دقيقة
هههههه بسيطه دامها جت على السياره بس😊😁
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4545 ] نشر منذ 18 دقيقة
صدقت الله يرحمنابرحمته ولا يبلانا ويهديهم😊