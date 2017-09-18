فتاة تنتقم من حبيبها بطريقة صادمة - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

أنتقمت فتاة كويتية، من قرار حبيبها بالانفصال عنها، بطريقة صادمة حيث عبثت بسيارته وأتلفت أجزاء منها وطمس لونها.

وفي التفاصيل، أنه بعد أن قرر الشاب قطع علاقته بصديقته كثيرة الغيرة التي تفتعل المشاكل، حتى باتت معروفة لدى كثير من رجال الأمن بسبب كثرة القضايا التي سجلت بحقها، لم ترض الفتاة بقرار صديقها فقررت الانتقام منه على طريقتها الخاصة.

فلم تتوان الفتاة عن تنفيذ وعيدها وانتقامها بعد إرسال رسالة تهديد هاتفية لصديقها السابق، فأقدمت على ذلك بالفعل إذ قامت بإتلاف أجزاء من السيارة الفارهة وإلحاق الضرر بها.

وبعد انتهاء المهمة أرسلت له رسالة تقول فيها ” شوف سيارتك الحين ” .