 بالفيديو.. شاب يمكن قطة مشلولة من السير بطريقة بسيطة - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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بالفيديو.. شاب يمكن قطة مشلولة من السير بطريقة بسيطة

بالفيديو.. شاب يمكن قطة مشلولة من السير بطريقة بسيطة
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب نجح في تمكين قطة مشلولة عثر عليها بأحد شوارع المملكة من السير بطريقة سهلة وبتكلفة بسيطة.

وأظهر مقطع الفيديو طريقته في معالجة القطة، حيث اشترى لها ” سيارة لعبة ” خاصة بالأطفال، وقام بفصل عجلاتها وقاعدتها وثبّتها في طرفها المشلول، واستطاعت بعدها المشي والحركة.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34065 ] نشر منذ 38 دقيقة

ههههههههههههه حلو ,,

,, الله يجزاك خير ويجعلها في موازين حسناتك ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 640 ] نشر منذ 11 دقيقة

الله يجزاك خير

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