 موجة غبار الأن على مكة المكرمة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 18

    سبتمبر

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موجة غبار الأن على مكة المكرمة

موجة غبار الأن على مكة المكرمة
حسين العلي (صدى):

تعرضت مكة المكرمة موجة غبارمنذ ظهراليوم الأثنين وحتى هذه اللحظة.

وقد شملت الموجة العديد من الأحياء والمخططات والتي تقع جنوب وغرب مكة المكرمة وقد أدت تلك الموجة إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 11959 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحفظ البلاد والعباد

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