موجة غبار الأن على مكة المكرمة - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 1 ساعة 1٬502 2 الاخبار المحلية موجة غبار الأن على مكة المكرمة حسين العلي (صدى): تعرضت مكة المكرمة موجة غبارمنذ ظهراليوم الأثنين وحتى هذه اللحظة. وقد شملت الموجة العديد من الأحياء والمخططات والتي تقع جنوب وغرب مكة المكرمة وقد أدت تلك الموجة إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية . الوسوم:المخططات, غبار, مكة المكرمة, موجة
alfahd42[ عدد التعليقات: 11959 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظ البلاد والعباد
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19450 ] نشر منذ 7 دقائق
غبار بس غسله المطر ولله الحمد🤗