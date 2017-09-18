موجة غبار الأن على مكة المكرمة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

تعرضت مكة المكرمة موجة غبارمنذ ظهراليوم الأثنين وحتى هذه اللحظة.

وقد شملت الموجة العديد من الأحياء والمخططات والتي تقع جنوب وغرب مكة المكرمة وقد أدت تلك الموجة إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية .