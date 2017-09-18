طفل متزوج في عمر 3 سنوات ! - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أثار تداول صورة لبيان إخراج قيد إفرادي لطفل لبناني عمره 3 سنوات، ومٌسجل أنه متزوج، ضجة كبيرة بين المستخدمين، معلقين على هذا الخطأ الغريب والمضحك.

وصدر القيد عن دائرة النفوس في قضاء النبطية، ويعود للطفل حيدر علي نحلة من حي البياض اللبناني، وهو من مواليد العام 2014، والغريب وجود خطأ جعل من الطفل متأهلاً.

يذكر أن هذا الخطأ ليس الأول من نوعه في لبنان حيث رصد في أوقات سابقة العديد من الأخطاء التي تطال الإسم والعمر والوضع العائلي وغيرها من الامور التي قد تحدث على السرعة او بدون انتباه.