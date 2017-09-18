طفل متزوج في عمر 3 سنوات ! - صحيفة صدى الالكترونية

طفل متزوج في عمر 3 سنوات !
أثار تداول صورة لبيان إخراج قيد إفرادي لطفل لبناني عمره 3 سنوات، ومٌسجل أنه متزوج، ضجة كبيرة بين المستخدمين، معلقين على هذا الخطأ الغريب والمضحك.
وصدر القيد عن دائرة النفوس في قضاء النبطية، ويعود للطفل حيدر علي نحلة من حي البياض اللبناني، وهو من مواليد العام 2014، والغريب وجود خطأ جعل من الطفل متأهلاً.
يذكر أن هذا الخطأ ليس الأول من نوعه في لبنان حيث رصد في أوقات سابقة العديد من الأخطاء التي تطال الإسم والعمر والوضع العائلي وغيرها من الامور التي قد تحدث على السرعة او بدون انتباه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 11959 ] نشر منذ 1 ساعة
غلطه لازم تكبرونها
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19450 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه هههههههههه
احسن من الي صدر له شهادة وفاة وهو باقي حي
يعلق معكم🤗🤗🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14467 ] نشر منذ 54 دقيقة
صدقت 😆
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 50 دقيقة
يارجل
عظم الله اجرنا فيك ياقرني واحسن عزانا
وربنا يرحمك برحمتة
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19450 ] نشر منذ 27 دقيقة
آمين الله يتقبل منك
العزاء في منتزه الشلال😂😂😂😂😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4542 ] نشر منذ 20 دقيقة
ههههه😊يمكن حاجز له عروس من الحين ولما يكبريتزوج😂😊😁😁