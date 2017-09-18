الجامعة العربية تشيد بقرار حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

أشاد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتطورات الإيجابية الهامة التي يشهدها الوضع الفلسطيني على صعيد إنهاء الانقسام، وفي مقدمتها قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة.

واعتبر أبو الغيط أن كلاً من حركتي فتح وحماس قد اتخذتا الموقف الصحيح بإعلاء المصلحة الفلسطينية العليا، وطي تلك الصفحة التي ألحقت أشد الضرر بالقضية الفلسطينية، وتسببت في معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني وبالذات في قطاع غزة.