تفاصيل حمل أمل كلوني بطفلها الثالث - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

انتشرت عدد من الأخبار عن حمل زوجة الممثل العالمي جورج كلوني ، أمل كلوني بطفلهما الثالث ، عقب مرور 3 أشهر فقط على ولادة توأمها إيلا وألكسندر .

وكانت أكد أحد أصدقاء المحامية في تصريحات لصحيفة محلية ، أن زوجة النجم العالمي جورج كلوني تعاني من أعراض تشبه أعراض الحمل ، وكشف ميلها إلى تناول الطعام بشراهة، لافتاً إلى أنها أصبحت حساسة جداً على المستوى العاطفي.

لكن يُذكر أن أمل كانت ردت على سؤال طرحه عليها مراسل ” ذي هولييود ريبورتر ” أثناء حضورها مهرجان البندقية السينمائي برفقة زوجها جورج كلوني.

فعن تخطيطها لإنجاب طفل ثالث قالت: ” لا أفكر في الإنجاب مجدداً. أنا في الـ 39 من عمري الآن وقد أنجبت طفليّ في سن متأخرة جداً “.