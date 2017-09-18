بالفيديو.. شاب ينقذ سمكة قرش من الموت - صحيفة صدى الالكترونية

كانبرا(صدى):

تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب جريء وهو ينقذ سمكة قرش من الموت على الشاطئ في سيدني بأستراليا.

وكان كارل بوكولتز يعمل في متجره القريب من شاطئ مانلي عندما رأى حشدًا من الناس تجمعوا حول سمكة القرش، حيث هرع إلى المكان وأمسك القرش من ذيله وسحبه إلى الماء.

بعد سحب سمكة القرش إلى البحر مرة أخرى، تعرض كارل لضربة قوية من موجة أوقعته، لكنه سرعان ما ابتعد عن القرش.

وقال كارل لصحف محلية، إنه لا يمكنه الوقوف هناك ومشاهدة السمكة تموت، ووجب عليه المساعدة.

وأشاد المتحدث باسم محمية الحياة البحرية بشجاعة كارل، لكنه حث الآخرين على ألا يفعلوا الشيء نفسه إذا واجهوا موقفًا مماثلا، وعليهم الاتصال بالمختصين.