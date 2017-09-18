مذيعو الجزيرة يحولون أموالهم لبريطانيا وانشقاق سفير الدوحة في وارسو - صحيفة صدى الالكترونية

مذيعو الجزيرة يحولون أموالهم لبريطانيا وانشقاق سفير الدوحة في وارسو
تشهد قطر تحركات سريعة، تصل إلى حد الريبة، قل البعض إنها تنبأ بقرب سقوط نظام تميم بن حمد، حيث كشفت مصادر انشقاق السفير القطري في وارسو أحمد بن سيف المعضادي، مؤكده أنه طالب باللجوء السياسي.
ورصدت المصادر أيضا أن مذيعي قناة الجزيرة القطرية، يحولون أموالهم لبنوك بريطانية، في الوقت الذي يغض النظام القطري الطرف عنهم دون مسائلتهم.
يذكر أن عبد الله بن علي آل ثاني دعا في بيان الشعب القطري، إلى اجتماع عائلي ووطني لبحث الأزمة وإعادة الأمور لنصابها.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19451 ] نشر منذ 9 ساعات
بالنسبة لنظام تميم فهو مغادر مغادر
لأن معد في حل آخر الا بسقوطه
والمعضادي وغيره كثير عارفين ومتأكدين من هاالشي١٠٠%
وهذا توقع لايخفى على لبيب
مذيعين الجزيرة حولو فلوسهم ولا خلوها
الريال القطري معد يفيد بشي اصلآ🤔
رااايق[ عدد التعليقات: 2681 ] نشر منذ 9 ساعات
هذا هو المتوقع .. من المرتزقة بقناة الجزيرة ..
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أنهم راح يفروا و يقفزوا من المركب الغرقان مثل الفأران … هع ههههه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 887 ] نشر منذ 9 ساعات
ياقرني
اشاطرك الرئي واوافقك تمامآ ولا احيد عن تصورك للقادم قيد انملة
Gffgghjklu[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
هههههها… معقول !؟ هات البرسيم ي باشا
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 887 ] نشر منذ 7 ساعات
البرسيم لكل مأجور ليش لأنة بقرة داج ما يدري وين الله حاطة
بكرة اسيادك بيشمعو الخيط وستتغير لغتك وتتزلف الرجال تبي مكان بينهم يا بتاع البرسيم
مغرد[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 7 ساعات
لا يشردون مثيروا الفتنه ومحمد منصور مطلوب لمصر وفيصل المسيحى
مغرد[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 7 ساعات
لا يشردون مثيروا الفتنه واحمد منصور مطلوب لمصر وفيصل المسيحى
alfahd42[ عدد التعليقات: 12004 ] نشر منذ 7 ساعات
اعترفو بانفسهم انهم متجنسين وبيغادرون الى لندن مقر كل كلب ضال من اهله
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1016 ] نشر منذ 7 ساعات
الله لايردهم الخونة للعرب والمسلمين
oqv[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 7 ساعات
يالبى الجزيرة
ولبى خديجه بن قنه أروح فدوه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34065 ] نشر منذ 6 ساعات
يايتيم المجد ، المثل يقول : ثوب العاريّه مايستر ,,
,, ربعك المرتزقه اللي انت متلحف بهم ، راح يطيرون من عندك وتبقى مكشوف ..
.. عود عود يابهيم تراك ضايع الضحى من النهار ,, عود قبل تدق ساعة الصفر وقتها مالك فرار ولا قرار ,,
الهلالي[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 4 ساعات
حرب اعلامية لا تقدم ولا تؤخر
alfahd42[ عدد التعليقات: 12004 ] نشر منذ 4 ساعات
صدقت يا شيخ المعلقين ابو محمد
سعيد[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله المستعان . الخائن خائب