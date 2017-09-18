مذيعو الجزيرة يحولون أموالهم لبريطانيا وانشقاق سفير الدوحة في وارسو - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تشهد قطر تحركات سريعة، تصل إلى حد الريبة، قل البعض إنها تنبأ بقرب سقوط نظام تميم بن حمد، حيث كشفت مصادر انشقاق السفير القطري في وارسو أحمد بن سيف المعضادي، مؤكده أنه طالب باللجوء السياسي.

ورصدت المصادر أيضا أن مذيعي قناة الجزيرة القطرية، يحولون أموالهم لبنوك بريطانية، في الوقت الذي يغض النظام القطري الطرف عنهم دون مسائلتهم.

يذكر أن عبد الله بن علي آل ثاني دعا في بيان الشعب القطري، إلى اجتماع عائلي ووطني لبحث الأزمة وإعادة الأمور لنصابها.