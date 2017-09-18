بالفيديو.. أسيل عمران تتحدى صديقها بالقفز أعلى الحائط - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أسيل عمران تتحدى صديقها بالقفز أعلى الحائط
نشرت الفنانة آسيل عمران، مقطع فيديو طريف لها بعر مواقع التواصل الأجتماعي ، خلال تحدي صديقها بالقفز عن الحائط.
وأظهر الفيديو استعجال عمران وصدقها للانتهاء من التقاط بعض الصور قبل غياب الشمس، في حين أظهر مقطعاً آخر توجهها الى النادي الرياضي.
وفي فيديو سابق لها، أعربت عمران عن استيائها من تصرفات بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الشائعات التي طالت شقيقتها الإعلامية لجين.
ووجهت أسيل عبر فيديوهات نشرتها عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” كلامها لفئة معينة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت عنهم أنهم يتعمدون نشر الشائعات بطريقة مستفزة للغاية.
افق[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 ساعة
اها. تتحدى صديقها. ايوا ايوا ايوا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34051 ] نشر منذ 53 دقيقة
حطوها تحت جنزير الكرين مع احلام ,, كل وحده تحت جنزير ,,
حمادة[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 41 دقيقة
تناول الجبنة التركي 10 مرات أسبوعيا مع الخضراوات يقوي عظام الجسم ويزيد المناعة لدى الانسان
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 31 دقيقة
من الابسكريمات الايسكريم اللي تاكلة في المطاعم
رااايق[ عدد التعليقات: 2678 ] نشر منذ 19 دقيقة
((((أسيل عمران تتحدى صديقها بالقفز أعلى الحائط))))
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عادي صديقها !!! وين جالسين أحنا ؟! في أوربا ولا في أمريكا .. قال أيش قال صديقها هع هع
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من جد مصخرة و وقلة أدب ..