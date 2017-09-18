بالفيديو.. أسيل عمران تتحدى صديقها بالقفز أعلى الحائط - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة آسيل عمران، مقطع فيديو طريف لها بعر مواقع التواصل الأجتماعي ، خلال تحدي صديقها بالقفز عن الحائط.

وأظهر الفيديو استعجال عمران وصدقها للانتهاء من التقاط بعض الصور قبل غياب الشمس، في حين أظهر مقطعاً آخر توجهها الى النادي الرياضي.

وفي فيديو سابق لها، أعربت عمران عن استيائها من تصرفات بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الشائعات التي طالت شقيقتها الإعلامية لجين.

ووجهت أسيل عبر فيديوهات نشرتها عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” كلامها لفئة معينة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت عنهم أنهم يتعمدون نشر الشائعات بطريقة مستفزة للغاية.