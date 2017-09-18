" الصحة " تحذر من 5 أمراض معدية بين طلبة المدارس - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة الصحة عن 5 أنواع من الأمراض المعدية تتطلب الانتباه في المدارس، مشيرة إلى أن المجتمع المدرسي بيئة مهيأة لحدوث العدوى وانتشار الإصابات بين الطلاب.

وأسندت وكالة الصحة العامة ممثلة في الصحة المدرسية بوزارة الصحة إلى ثلاثة موظفين وهم مدير المدرسة ومعلم الفصل والمرشد الصحي، مسؤولية التعامل مع تلك الحالات وخصصت لكل فرد منهم مهام محددة.

وقسمت وزارة الصحة، الحالات المعدية في المدارس إلى أولا: أمراض تنفسية، كالإنفلونزا الفيروسية، و ” كورونا ” ، والسعال الديكي، والنكاف، وثانيا: الأمراض الهضمية، كالتهاب الكبد الهضمي بالفيروس A، والتهابات الأمعاء الجرثومية، والكوليرا أ.

وجاء ثالثا: أمراض الحمى مع الطفح، كجدري الماء، والحصبة، والحصبة الألمانية، ورابعا: أمراض الجلد، كالقمل، والجرب، وخامسا: الأمراض الوبائية الحمى المخية الشوكية، وحمى الضنك.

وحددت الصحة المدرسية مهام كل موظف للتعامل مع تلك الحالات، وضرورة تفقد النظافة الشخصية للطلاب يوميا، و ملاحظة الحالة الصحية لهم، وعزل الحالة المشتبه بها.