مستشفى القريات تجري عملية تهدد حياة مواطنة دون علم زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

هاجم مواطن، مستشفى القريات، متهمها بالتسبب في تدهور صحة زوجته وتهديد حياتها، بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء تنويمها بقسم النساء والولادة بالمستشفى، مطالبا ” الصحة ” بالتحقيق في الواقعة.

وقال المواطن بدر مدالله الشراري إن المستشفى أجرى عملية ولادة قيصرية لزوجتي دون علمه أو موافقته، وبعد أسبوعين حدثت مضاعفات وانتفاخات بمنطقة البطن.

وأوضح أنهم قاموا بمراجعة المستشفى مرة أخرى، حيث تم الكشف عن وجود قطع بالحالب الأيسر أثناء إجراء العملية، واضطر الأطباء للقيام بعملية ثانية من أجل عمل تفريغ لسوائل البطن واستعانوا بطبيب مسالك بولية للأطفال لإجرائها.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من العملية الثانية، ظل مكان القطع يجري بالبطن، وقاموا بتحويلها لمستشفيات متقدمة بالمملكة لكنها رفضت استقبال الحالة لقصور في التقارير الطبية، وطلبت تحويلها لمستشفى خاص فرفضوا.

وطالب المسؤولين بوزارة الصحة وبصحة القريات بمحاسبة المتسبب في هذا الخطأ الطبي الذي يهدد حياة زوجته، مشيرا إلى أنه رفع أكثر من شكوى لوزير الصحة ويمتلك التقارير الطبية اللازمة دون استجابة حتى الآن.

من جانبها، أكدت مديرية الشؤون الصحية بالقريات وجود شكوى للزوج، مشيرة إلى أنه تم إحالتها إلى اللجان المختصة لبحثها حسب النظام.