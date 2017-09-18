العثور على جثة رجل متحللة داخل سيارته بعد 8 أشهر من اختفاءه - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

عُثر على جثة أمريكي يٌدعى ” راندي بوتر ” متحللة في شاحنته في موقف سيارات بمطار كانساس الدولي بالولايات المتحدة بعد ثمانية أشهر من اختفائه في يناير الماضي.

وألقت زوجته باللوم الشديد على الشرطة التي تقاعست ولم تفعل ما في وسعها، حسب وصفها في العثور على زوجها منذ اختفائه، فيما أكدت الشرطة أن سبب الوفاة الانتحار.

وكان راندي (56 عاماً) وهو أب لطفلين، يعمل في متجر للهواتف المحمولة ويعيش في لينكسا مع زوجته، وفي 17 يناير الماضي اختفى ولم يظهر في مكان عمله، وظلت أسرته، التي أبلغت عن اختفائه، تبحث عنه على مدى الثمانية أشهر الماضية ولكن دون جدوى حتى الأسبوع الماضي.

وأبلغت شرطة المطار عن انبعاث رائحة كريهة من شاحنته الصغيرة البيضاء ثم عثرت على رفاته داخل الشاحنة.