لجنة توثيق البطولات تفتح النار على " آل الشيخ " : يعمل لأغراض شخصية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

فتحت لجنة توثيق بطولات الأندية، النارَ على تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بعدما قرر إلغاءها وجميع نتائجها، التي جرى العمل عليها خلال الفترة الماضية.

وقالت لجنة توثيق بطولات الأندية عبر حسابها الرسمي: ” عملت اللجنة لأكثر من 8000 ساعة للخروج بنتائجها واعتمادها، ونشكر كل من ساهم وتعب لإحصاء تاريخ وإرث رياضتنا “.

وأضافت: ” ويلغى تعب اللجنة في حصر البطولات لأغراض شخصية كلنا نعلمها، نشكر كل القائمين على اللجنة، ولن يضيع تعبهم، اللهم لك الحمد “.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة، قررت إلغاء لجنة التوثيق التي شكلت في فترة سابقة وما توصلت له من نتائج، على أن يتم الاعتماد علي سجلات الأندية من توثيق تاريخي لبطولاتها ومشاركاتها في كافة الألعاب.