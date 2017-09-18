الحائلي: الاتحاد يمكنه المشاركة في دوري أبطال آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أن العميد لم يعد أمامه سوى سداد المستحقات المالية المتأخرة الملزمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” .

وأوضح رئيس الاتحاد: أنه لم يعد أمام النادي سبيل سوى دفع المبلغ المطلوب من الاتحاد الدولي كرة القدم، والمتعلق بقضية لاعب الفريق السابق ماركينيو .

وأضاف الحائلي: أن الاتحاد يستطيع من الناحية القانونية إصدار رخصة آسيوية، والمشاركة في دوري أبطال آسيا 2018، بعد سداد المستحقات المالية الملزمة من قبل فيفا .

ويسعى مجلس إدارة الاتحاد، لاستخراج الرخصة الآسيوية، التي تضمن للعميد المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بعدما غاب عن النسخة الحالية بسبب القضايا والديون المتراكمة على النمور.

