الحائلي: الاتحاد يمكنه المشاركة في دوري أبطال آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

الحائلي: الاتحاد يمكنه المشاركة في دوري أبطال آسيا
قال أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أن العميد لم يعد أمامه سوى سداد المستحقات المالية المتأخرة الملزمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” .
وأوضح رئيس الاتحاد: أنه لم يعد أمام النادي سبيل سوى دفع المبلغ المطلوب من الاتحاد الدولي كرة القدم، والمتعلق بقضية لاعب الفريق السابق ماركينيو .
وأضاف الحائلي: أن الاتحاد يستطيع من الناحية القانونية إصدار رخصة آسيوية، والمشاركة في دوري أبطال آسيا 2018، بعد سداد المستحقات المالية الملزمة من قبل فيفا .
ويسعى مجلس إدارة الاتحاد، لاستخراج الرخصة الآسيوية، التي تضمن للعميد المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بعدما غاب عن النسخة الحالية بسبب القضايا والديون المتراكمة على النمور.
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