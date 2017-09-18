صحة الرياض تغلق 32 صيلية مخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

نفذ فرع الصحة بمنطقة الرياض إغلاقاً لـ 32 صيدلية مخالفة وذلك من خلال ” 587 ” جولة تفتيشية نتج عنها ضبط ” 89 ” مخالفة ، حيث تم التعامل مع الصيدليات المخالفة وفق لائحة العقوبات وقد تم إنذار بعضاً منها وتغريم أخريات.

وأوضحت أن العقوبات شملت صيدليات تعمل بموافقات مبدئية ولَم تبادر بإستخراج الترخيص النهائي لمزاولة النشاط.

كما تضمنت العقوبات الصيدليات التي قد صدر بحقها قرار اداري من لجنة المخالفات، مشددة على كافة المؤسسات والمنشئات الصحية الخاصة بضرورة تطبيق اللوائح وتنفيذ الاشتراطات اللازمة والتي تضمن تقيدها بأنظمة العمل مما يساهم في تحقيق الشراكة الإيجابية بين وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الخاصة.

يشار إلى أن صحة الرياض أصدرت خلال هذا العام 215 ترخيص منشأة ، كما قامت بتجديد 1097 ترخيص وأعطت الموافقة الأولية لـ 223 منشأة فيما قامت بإلغاء 54 ترخيص منشأة.