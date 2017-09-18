الهشبول يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

صدم المحلل الرياضي عبد العزيز الهشبول، جماهير النادي الأهلي حول مفاوضات مجلس إدارة النادي الأهلي، مع معتز هوساوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي.

وقال الهشبول: أن ” معتز هوساوي بعد أسبوعين من الآن لن يقبل بالمفاوضات حول تجديد عقده مع الأهلي، وهو يقترب من نادٍ عاصمي ” .

وترددت أنباء عن رفض لاعب الأهلي تجديد تعاقده مع الراقي، رغم اقترابه من الدخول في الفترة الحرة، والتي يحق له خلالها الانتقال لأي فريق دون الرجوع لإدارة القلعة الخضراء.

يذكر أن الأهلي تعادل أمس الأحد 1-1، أمام النصر، على ملعب الجوهرة المشعة، في دوري جميل للمحترفين 2017-2018.