مواطن يذبح ابنه مردداً: وجاءت سكرة الموت بالحق .. والمحكمة تواجهه بحد الغيلة - صحيفة صدى الالكترونية

مواطن يذبح ابنه مردداً: وجاءت سكرة الموت بالحق .. والمحكمة تواجهه بحد الغيلة
صرفت محكمة الاستئناف النظر عن الحق الخاص،وأعادت حكم حد الغيلة لقاتل ابنه نحراً بمنطقة جازان وذلك لأن طريقة القتل جرى تكييفها على أنها ” غيلة ” ؛ لعدم حضور والد المدّعى عليه أو مَن ينوب عنه، وإن كان طلب القصاص لدى جهة التحقيق.
وكشفت مصادر أن الجاني اعترف بقتل ابنه غيلة بعدما أخرجه من المدرسة قبل عام ونصف العام، مبرراً فعلته أن قيامه بقتل ابنه ” كفارة لقيامه بقتل عمه ” ؛ حيث كان الجاني قد قتل عمه دهساً بسيارة قبل ١٨ عاماً وسُجن على أثرها بعد اعترافه عقب الجريمة بسنوات عدة.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات أظهرت أن الجاني كان يردّد على مسمع طفله بعدما أخرجه من مدرسته وهو في طريق نحره: ” وجاءت سكرة الموت بالحق ” .
وقال الجاني: ” إن الطفل لم يفهم تلك العبارات ودخل للحوش المهجور؛ حيث أخرج السكين التي كان يخفيها في قدمه اليمنى وبدأ طعنه ثم نحره “.
كما كشفت التحقيقات أن الجاني تورّط في قضايا سابقة عدة كجرائم اللواط والمخدرات وتعاطي المسكر والقتل والتحرُّش الجنسي، فيما يخشى جد المنحور لأمه من مجريات الظروف؛ كون شقيقة الطفل ابنة الجاني نفسه تنتظر مصير شقيقها وفقاً لتهديداته، وأشار الجد إلى أنه أيضاً تعرّض للتهديد بالقتل.
وفي نفس السياق عملت الحماية الاجتماعية بمنطقة جازان من جهتها على إعادة تهيئة الطفلة ” إلهام ” -شقيقة القتيل عبدالله -، وحمايتها ومراعاة أوضاعها.
يذكر أن تفاصيل القضية بدأت عندما أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم محمد الحربي؛أنه عند الرابعة من عصر يوم الثلاثاء، الموافق 7 / 5 / 1437 هـ، حضر إلى مركز الضبط الأمني بالدغارير بجازان أحد المواطنين (40 سنة) مبلغاً أنه اصطحب ابنه البالغ من العمر ١٠ سنوات من مدرسته الساعة التاسعة صباحاً، وتوجّه به إلى أحد الأحواش قرب الإسكان، ونحره من عنقه بسكين، وقد عُثر على جثة الطفل.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 9 ساعات
استغفر الله العظيم
يا ويلك من الله انت والمخدرات اللعن ابوها للعبت بعقلك
نحرته نحر النعاج كيف قوي قلبك
علمني بربك كيف قويت وسطى قلبك تنحره
والله موقف مروع رهيب تقشعر منه الابدان وتستنكره كل الديانات خالفة لجميع القيمة والانسانية بالله كيف موقف ابنك فلذت كبدك وانت تنحره
نحر النعاج
ما اجبرك ي ابن آدم
استغفر الله العظيم
عزيز[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 8 ساعات
الجاني كان يردّد على مسمع طفله بعدما أخرجه من مدرسته وهو في طريق نحره: ” وجاءت سكرة الموت بالحق ” .
يزيد العاشق[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 8 ساعات
لا حول ولا قوه الا بالله
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 8 ساعات
استغفر الله العظيم يارب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34065 ] نشر منذ 8 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 8 ساعات
استغفر الله العظيم
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 8 ساعات
الجاني تورّط في قضايا سابقة عدة كجرائم اللواط والمخدرات وتعاطي المسكر والقتل والتحرُّش الجنسي،
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 8 ساعات
الله لا يبلانا
ام عماد[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 8 ساعات
أخرج السكين التي كان يخفيها في قدمه اليمنى وبدأ طعنه ثم نحره “.
ايش هذا
أعوذ بالله
عنود[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 8 ساعات
اللهم ارحمنا
لا حول ولا قوه الا بالله
Roveen[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 8 ساعات
مبرراً فعلته أن قيامه بقتل ابنه ” كفارة لقيامه بقتل عمه
حسبي الله ونعمي الوكيل
ام نايف[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 8 ساعات
حسبي الله ونعمي الوكيل
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 8 ساعات
اصطحب ابنه البالغ من العمر ١٠ سنوات من مدرسته الساعة التاسعة صباحاً، وتوجّه به إلى أحد الأحواش قرب الإسكان، ونحره من عنقه بسكين، وقد عُثر على جثة الطفل.
حسبى الله ونعمى الوكيل
رااايق[ عدد التعليقات: 2681 ] نشر منذ 8 ساعات
لا حول و لا قوة إلا بالله .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 777 ] نشر منذ 8 ساعات
البعد عن الله والصلوات والمساجد والاغاني الشغالة في المنزل علي طول تجلب الشياطين وتطرد الملائكة لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
يحي الشديدي تبوك[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 8 ساعات
تقولون الجاني من ارباب السوابق مخدرات وسكر وتحرش جنسي لماذا لم تطبق قول الله تعالى انما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا الاية هذا خطير على المجتمع كامل قتل نفس بغير حق من قتل نفس بغير حق فكانما قتل الناس جميعا
ئ
الواقع[ عدد التعليقات: 5170 ] نشر منذ 7 ساعات
الغريب ان هذا الوحش لازال على قيد الحياة رغم كبر جرائمه وبشاعتها الذئب وهو حيوان بلا عقل يجوز قتله اذا قتل الغنم او حتى اقترب منها فما بالك بإنسان يصول ويجول ويرتكب كل هذه الجرائم مع سابق الأصرار والترصد ولازال يبحثون له عن مبررات ودماء الأبرياء وأعراضهم انتهكت بدم باراد
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5516 ] نشر منذ 6 ساعات
هذا نتيجة تهاون القضاء مع جرايم المخدرات والتحرش الجنسي اعطوه فرصة لين قتل ولده حسبي الله وكفى
مغرد[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 5 ساعات
وهذى مشكلة العفوا اذاقنل قالوا تكفون اعفوا عنه لو قتلوه من اول ما تطور الا مر انا ضد العفوا عن اى قا تل بقتل ونترك الهياط والكلام الفاضى
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19451 ] نشر منذ 4 ساعات
للأسف عندنا تهاون كبير وملحوظ
فمثل هالأمور
حضر الجاني ولا ماحضر
بكيفه
الله المستعان بس
الظاهر بيخلونه الين مايزهق اكبر عدد ممكن من الأرواح
وبعدين يفضون له.
غلاب[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 4 ساعات
انشالله ينفذ فية القصاص العاجل
حسبي الله ونعم الوكيل
نسيت انساك[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 27 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل باي ذنب قتل حسبي الله فيه عدد ماكان وعدد مايكون وعدد الحركات والسكون
alfahd42[ عدد التعليقات: 12004 ] نشر منذ 22 دقيقة
لا حول و لا قوة إلا بالله .لا حول و لا قوة إلا بالله لا حول و لا قوة إلا بالله .
. حسبنا الله ونعم الوكيل ..
.. حسبنا الله ونعم الوكيل ..
. حسبنا الله ونعم الوكيل ..
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4547 ] نشر منذ 4 دقائق
حسبي الله عليك من اب😣😢المفروض انت تنقتل😣