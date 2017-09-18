مصادرة 12 كجم طيور مجمدة بحوزة مواطن في مطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

مصادرة 12 كجم طيور مجمدة بحوزة مواطن في مطار القاهرة
صادرت سلطات الحجر البيطرى بمطار القاهرة اليوم الإثنين 12 كجم من الطيور المذبوحة والمجمدة والمحظور حيازتها طبقا لقوانين حماية الحياة البرية كانت بصحبة خليجى مغادر إلى ينبع وتم السماح له باللحاق بطائرته.
وقالت مصادر بمطار القاهرة : أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة طيران النيل رقم 113 والمتجهة إلى ينبع إشتبه رجال الأمن فى صندوق ” آيس بوكس ” بصحبة الراكب ” م . ع ” وبفتحها تبين وجود 12 كجم من العصافير والطيور المذبوحة والمجمدة بريشها وتم إبلاغ رجال الحجر البيطرى حيث قرروا بأن الطيور محظور حيازتها طبقا لقوانين حماية الحياة البرية وتم مصادرة المضبوطات والسماح للراكب باللحاق بطائرته.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34045 ] نشر منذ 27 دقيقة
اتبع النظام , ولا تحرج نفسك وتخسر مالك ,,
,, المثل قال .. امش عدل يحتار عدوك فيك ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 674 ] نشر منذ 24 دقيقة
القوانين أصبحت كثيرة جدا للسياح فى الوطن العربى او بالعالم واصبح الشخص العادى غير ملم بها لكثرتها ومنها قوانين حماية الحياة البرية وهى كثيرة جدا ومطبقة بمعظم دول العالم وقوانين حيازة العملات وقوانين حيازة المجوهرات و العملات والاثار التاريخية لها قوانين حتى حيازة الادوية لها قوانين فى الغرب .
المهم القوانين كثيرة جدا ومن الصعب على المواطن العادى ان يلم بتلك القوانين كلها.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 674 ] نشر منذ 6 دقائق
مازلت أتذكر رحلتى الى أستراليا العام 2015 وكان أمامى ركاب طائرة قادمة من الصين واخرى من الامارات وكان تفتيش موظفى الجمارك للركاب مرهق للغاية وتم مصادرة عشرات الاغذية و اللفافات من الركاب والقاءها فى كونتينر القمامة بالمطار ناهيك عن ركاب كان يتم تغريمهم بغرامات مالية من قبل موظفى المطار وذلك لمخالفتهم القوانين وحمل أغذية معهم من بلدانهم.