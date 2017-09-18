مصادرة 12 كجم طيور مجمدة بحوزة مواطن في مطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل(صدى):

صادرت سلطات الحجر البيطرى بمطار القاهرة اليوم الإثنين 12 كجم من الطيور المذبوحة والمجمدة والمحظور حيازتها طبقا لقوانين حماية الحياة البرية كانت بصحبة خليجى مغادر إلى ينبع وتم السماح له باللحاق بطائرته.

وقالت مصادر بمطار القاهرة : أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة طيران النيل رقم 113 والمتجهة إلى ينبع إشتبه رجال الأمن فى صندوق ” آيس بوكس ” بصحبة الراكب ” م . ع ” وبفتحها تبين وجود 12 كجم من العصافير والطيور المذبوحة والمجمدة بريشها وتم إبلاغ رجال الحجر البيطرى حيث قرروا بأن الطيور محظور حيازتها طبقا لقوانين حماية الحياة البرية وتم مصادرة المضبوطات والسماح للراكب باللحاق بطائرته.