رئيس هيئة الرياضة يلزم الأندية بعقد جمعيات عمومية ورفع تقاريرها المالية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، توجيهاته للأندية الممتازة بعقد جمعية عمومية استثنائية ورفع التقارير المالية المعتمدة لكل نادٍ خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

وأفاد بيان للهيئة اليوم (الاثنين)، أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العمومية خلال 30 يوماً يتم الرفع بمسببات ذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأضاف البيان، أن توجيه رئيس مجلس الإدارة تضمّن ضرورة اشتمال التقارير على الإيرادات والمصروفات وديون النادي، وذلك للحفاظ على مكتسبات الأندية ومتابعة أعمالها ككيانات تتبع الهيئة وتقع تحت مسؤولياتها.