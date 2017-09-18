7 أيام للحصول على قوام ممشوق - صحيفة صدى الالكترونية

7 أيام للحصول على قوام ممشوق
تقدم استشارية التغذية العلاجية، دعاء عاشور رجيم الردة لقوام مثالي في 7 أيام:
الإفطار:
150 غرام من اللبن بدون دسم + فنجان شاي أو قهوة بدون سكر + قطعتا بسكويت بالكامل.
أو 100 غرام من اللبن نصف دسم + 15 غرامًا من الحبوب المجروشة ” كورن فليكس ” + فنجان قهوة بدون سكر.
الغداء:
20 غرامًا من الشوربة بالشعرية أو لسان عصفور، مع إضافة حفنة نخالة، أو شوربة خضار مع 12 غراما من النخالة + شريحة خبز كامل + 110 غرامات من اللحم المشوي، أو 100 غرام من التونة + 200 غرام من السبانخ المسلوقة، أو 200 غرام من الكوسى + 200 غرام من الفاصوليا + شريحة خبز.
العشاء:
برتقال أو نصف غريب فروت.
أو 125 غرامًا من اللبن بدون دسم + 15 غرامًا من الكورن فليكس.
أو فنجان شوربة دجاج يضاف إليه 12.5 غرامًا من النخالة.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 11018 ] نشر منذ 10 ساعات
ممتاز 👍
بس جدا صارم 😣
هذا ينفع لذوي السمنه المفرطه 🤔
alfahd42[ عدد التعليقات: 12004 ] نشر منذ 17 دقيقة
ممكن