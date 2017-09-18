7 أيام للحصول على قوام ممشوق - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تقدم استشارية التغذية العلاجية، دعاء عاشور رجيم الردة لقوام مثالي في 7 أيام:

الإفطار:

150 غرام من اللبن بدون دسم + فنجان شاي أو قهوة بدون سكر + قطعتا بسكويت بالكامل.

أو 100 غرام من اللبن نصف دسم + 15 غرامًا من الحبوب المجروشة ” كورن فليكس ” + فنجان قهوة بدون سكر.

الغداء:

20 غرامًا من الشوربة بالشعرية أو لسان عصفور، مع إضافة حفنة نخالة، أو شوربة خضار مع 12 غراما من النخالة + شريحة خبز كامل + 110 غرامات من اللحم المشوي، أو 100 غرام من التونة + 200 غرام من السبانخ المسلوقة، أو 200 غرام من الكوسى + 200 غرام من الفاصوليا + شريحة خبز.

العشاء:

برتقال أو نصف غريب فروت.

أو 125 غرامًا من اللبن بدون دسم + 15 غرامًا من الكورن فليكس.

أو فنجان شوربة دجاج يضاف إليه 12.5 غرامًا من النخالة.