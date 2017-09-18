 تفاصيل اختفاء شاب سعودي في ظروف غامضة بجورجيا - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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تفاصيل اختفاء شاب سعودي في ظروف غامضة بجورجيا

تفاصيل اختفاء شاب سعودي في ظروف غامضة بجورجيا
نايف السالم(صدى):

اختفى شاب سعودي في ظروف غامضة، الأربعاء الماضي، في جورجيا، بعد أن ضى 5 أيام فيها، ثم حجز عودة لباكستان من مكتب الطيران صباح الأربعاء، لكنه اختفى فجأة وانقطع الاتصال به.

وقال والده إن ابنه وهو طالب ملازم أول مهندس في الكلية البحرية في باكستان قد ذهب الأسبوع الماضي من الدمام إلى مسقط، وعندما وصل إلى هناك غيّر وجهته إلى جورجيا للسياحة، بالتنسيق مع والدته “.

وأضاف: ” ذهب هناك وتنزه قرابة ٥ أيام ويوم الأربعاء الماضي حجز تذكرته على الطيران التركي من جورجيا على إسطنبول ثم كراتشي مقر دراسته، ودفع المبلغ واختفى بعدها، وأبلغنا السفارة ولم تجدّ معلومات عنه، وانقطع الاتصال به حتى اللحظة “.


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16 تعليق

[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 13 ساعة

الله المستعان
الدولة اعزها الله
دائما تحذر من السفر للخارج وتوخي اقصى درجات الحيطة والحذر
وذلك لنواحي امنية جورجيا بدأ كثير يسافرون اليها خاصة من فئة الشباب
رغم ان التمدد والتبشير الرا فضي منتشر بها وبكثرة
لذا من رأي الشخصي انصح عدم السفر للخارج بصفة عامة
الا للضرورة مثل علاج غير متوفر في بلدك الخ
غير ذلك الدولة وفقها الله
ليست شمس شارقة تحرسك اناء الليل واطراف النهار
هنالك لديها ما يشغلها وقد حذرت عدم السفر
وعلى نفسها جنت براقش

[ عدد التعليقات: 34065 ] نشر منذ 12 ساعة

صح كلامك يا اخ عذاب الرحيل .. اوفقك بكل كلمه لاعدمتك ,,

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 11 ساعة

فلسفه الله بعقله عليهم ملاحظه العذاب بعد الرحيل نسأل ألله حسن الخاتمه

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 11 ساعة

هذه نتيجة الواسطات في الكليات العسكرية ينقبل الواحد فيها من اجل عنده واسطه ولا ينظر لتاريخه وتفكيره

[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 10 ساعات

الله المستعان

[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 10 ساعات

اختفى فجأة وانقطع الاتصال به.🤔🤔🤔🤔

[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 10 ساعات

انقطع الاتصال به حتى اللحظة
الله يسترها

[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 10 ساعات

الله يطمن قلب اهله عليه

[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 10 ساعات

هذى آخر السفر للخارج
الله يرده بخير لاهله

[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 10 ساعات

اختفى شاب سعودي في ظروف غامضة، الأربعاء الماضي، في جورجيا، بعد أن ضى 5 أيام فيها، ثم حجز عودة لباكستان من مكتب الطيران صباح الأربعاء، لكنه اختفى فجأة وانقطع الاتصال به

[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 10 ساعات

استرها ياستار

[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 10 ساعات

اللهم الطف لأهله ورده اليهم سالما

[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 10 ساعات

طالب ملازم أول مهندس في الكلية البحرية في باكستان
الله يطمن قلب اهله

[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 38 دقيقة

العجيب في الخبر أنه في جورجيا اختفى . وذهب إلى مسقط . وحجز إلى تركيا . ثم حجز على كراتشي . ابن بطوطة ذا

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 35 دقيقة

عذاب الرحيل
انت متخلف واتمنى لك الشفاء العاجل
يقول لا تسافر الا لعلاج
سلامات انت شكلك طفران. ولو كان معاك فلوس صدقني انك أول من يسافر فالصيف والشتاء
لا تتكلم إلا عن نفسك يا متخلف

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