تفاصيل اختفاء شاب سعودي في ظروف غامضة بجورجيا - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل اختفاء شاب سعودي في ظروف غامضة بجورجيا
اختفى شاب سعودي في ظروف غامضة، الأربعاء الماضي، في جورجيا، بعد أن ضى 5 أيام فيها، ثم حجز عودة لباكستان من مكتب الطيران صباح الأربعاء، لكنه اختفى فجأة وانقطع الاتصال به.
وقال والده إن ابنه وهو طالب ملازم أول مهندس في الكلية البحرية في باكستان قد ذهب الأسبوع الماضي من الدمام إلى مسقط، وعندما وصل إلى هناك غيّر وجهته إلى جورجيا للسياحة، بالتنسيق مع والدته “.
وأضاف: ” ذهب هناك وتنزه قرابة ٥ أيام ويوم الأربعاء الماضي حجز تذكرته على الطيران التركي من جورجيا على إسطنبول ثم كراتشي مقر دراسته، ودفع المبلغ واختفى بعدها، وأبلغنا السفارة ولم تجدّ معلومات عنه، وانقطع الاتصال به حتى اللحظة “.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 13 ساعة
الله المستعان
الدولة اعزها الله
دائما تحذر من السفر للخارج وتوخي اقصى درجات الحيطة والحذر
وذلك لنواحي امنية جورجيا بدأ كثير يسافرون اليها خاصة من فئة الشباب
رغم ان التمدد والتبشير الرا فضي منتشر بها وبكثرة
لذا من رأي الشخصي انصح عدم السفر للخارج بصفة عامة
الا للضرورة مثل علاج غير متوفر في بلدك الخ
غير ذلك الدولة وفقها الله
ليست شمس شارقة تحرسك اناء الليل واطراف النهار
هنالك لديها ما يشغلها وقد حذرت عدم السفر
وعلى نفسها جنت براقش
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34065 ] نشر منذ 12 ساعة
صح كلامك يا اخ عذاب الرحيل .. اوفقك بكل كلمه لاعدمتك ,,
ابو خالد[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 11 ساعة
فلسفه الله بعقله عليهم ملاحظه العذاب بعد الرحيل نسأل ألله حسن الخاتمه
مروه[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 11 ساعة
هذه نتيجة الواسطات في الكليات العسكرية ينقبل الواحد فيها من اجل عنده واسطه ولا ينظر لتاريخه وتفكيره
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يسترها
ام نايف[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 10 ساعات
الله المستعان
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 10 ساعات
اختفى فجأة وانقطع الاتصال به.🤔🤔🤔🤔
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 10 ساعات
انقطع الاتصال به حتى اللحظة
الله يسترها
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يطمن قلب اهله عليه
ام عماد[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 10 ساعات
هذى آخر السفر للخارج
الله يرده بخير لاهله
عنود[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 10 ساعات
اختفى شاب سعودي في ظروف غامضة، الأربعاء الماضي، في جورجيا، بعد أن ضى 5 أيام فيها، ثم حجز عودة لباكستان من مكتب الطيران صباح الأربعاء، لكنه اختفى فجأة وانقطع الاتصال به
Roveen[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 10 ساعات
استرها ياستار
يزيد العاشق[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 10 ساعات
اللهم الطف لأهله ورده اليهم سالما
عزيز[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 10 ساعات
طالب ملازم أول مهندس في الكلية البحرية في باكستان
الله يطمن قلب اهله
سعيد[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 38 دقيقة
العجيب في الخبر أنه في جورجيا اختفى . وذهب إلى مسقط . وحجز إلى تركيا . ثم حجز على كراتشي . ابن بطوطة ذا
العربي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 35 دقيقة
عذاب الرحيل
انت متخلف واتمنى لك الشفاء العاجل
يقول لا تسافر الا لعلاج
سلامات انت شكلك طفران. ولو كان معاك فلوس صدقني انك أول من يسافر فالصيف والشتاء
لا تتكلم إلا عن نفسك يا متخلف