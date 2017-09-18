الانقلابيون يجردون المخلوع من حرسه - صحيفة صدى الالكترونية

الانقلابيون يجردون المخلوع من حرسه
نفذت مليشيات الحوثي ” حيلة ” مبتكرة، لسحب ضباط وجنود الحرس الجمهوري المنحل، والموالي للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح ، من العاصمة صنعاء ، في إطار خطواتها التدريجية لتنفيذ ضربتها القاضية والأخيرة.
وأفادت مصادر في الحرس الجمهوري المنحل، أن مليشيات الحوثي التي تسيطر على وزارة الدفاع في صنعاء، أبلغت مجموعة كبيرة من الضباط والجنود الموالين للمخلوع، الخميس الماضي، أنها ستسلم مرتباتهم المتوقفة منذ حوالي عام، وأن عليهم الذهاب إلى محافظة ذمار (120 كم جنوب صنعاء)، لاستلامها.
ودفعت الخدعة بالفعل عدد منهم للسفر إلى ذمار حيث المكان الذي تم تحديده لاستلام مرتباتهم، وعقب وصولهم، احتجزتهم مليشيات الحوثي في أحد المعسكرات بذمار وجردتهم من هواتفهم وهوياتهم الشخصية.
يذكر أنه رغم التهدئة الظاهرية بين حليفي الانقلاب في اليمن عقب تصاعد التوترات بينهما إلى مستويات غير مسبوقة، إلا أن مراقبين يصفون ذلك بـ ” الهدوء الذي يسبق العاصفة ” ، حيث يتحين كل طرف الفرصة ويستعد لها للتخلص من الآخر.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2551 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم حرر اليمن السعيد من الحوثه المجوس اتباع ولاية السفيه
ومن الخونه المجرمين الخائنين
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 867 ] نشر منذ 2 ساعتين
عقبال يجردوة سروالة
ونجردهم حياتهم جميع الملاعين بايعين الوطن
سلطان[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين