80 ألف وظيفة للنساء في عدة قطاعات قريباً - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن توفير 80 وظيفة للنساء قريبا في عدة قطاعات بالمملكة.

وقالت مديرة برامج عمل المرأة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة فاتن آل ساري أن الفرص الوظيفية سيتم طرحها خلال تطبيق المرحلة الثالثة لتأنيث وتوطين محلات بيع المستلزمات النسائية، التي ستبدأ في صفر 1439هـ.

وأوضحت أن القطاعات التي تستهدفها المرحلة الثالثة من التأنيث تشمل محلات بيع العطور، والأحذية، والحقائب، والجوارب النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، والاكسسوارات، والصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع أدوات التجميل.