بالفيديو.. نجل مصارع يلكم منافس والده - صحيفة صدى الالكترونية

لكم نجل الملاكم بيلي جو سوندرز ، منافس والده الأمريكي ويلي مونرو ، ما أثار ضجة بين جماهير المصارعة .

تم نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الملاكمين يقفان على المسرح لقياس وزنهما عندما صعد نجل سوندرز على المسرح، حيث بدا الطفل بريئا في البداية، وبدأ مونرو يداعبه بالربت على رأسه، لكن فجأة استهدف الطفل خصم والده وبدأ بركله بين ساقيه.

وحاول رجال الأمن السيطرة على المشهد الغريب بسحب الطفل بعيدا عن المسرح.

Billy Joe Saunders' son takes centre stage at the weigh-ins aiming a shot at his dad's opponent, Willie Monroe Jr.

