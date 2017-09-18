" حقوق الإنسان " : رصدنا نقصاً في المعلمين وبعض تجهيزات المدارس - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

رصد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وجود نقص في المعلمين وبعض التجهيزات في عدد من المدارس خلال اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.

ولفت رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، إلى أن هذا النقص يقلل من توفير البيئة المناسبة للوفاء بالحق في التعليم على الوجه المطلوب، مشدداً على ضرورة السماح للأطفال الذين لديهم إشكاليات بشأن أوراقهم الثبوتية بالالتحاق بالمدارس.

وأشار إلى أهمية الحرص على توفير الحق في بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات بما يضمن تحقيق الغايات المرجوة من التعليم، وضمان عدم تضرر الأطفال من زيادة ساعات اليوم الدراسي.

وطالب القحطاني بضرورة تفعيل نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بشكل عام، وفي الجوانب المتعلقة بالمرافق التعليمية بشكل خاص، والحرص على تقديم محتوى تعليمي يفي بمتطلبات التنمية الاجتماعية للطلاب، وينمي الشعور بالوطنية والانتماء.