 الراجحي الاستثمارية تعلن عن وظيفة شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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الراجحي الاستثمارية تعلن عن وظيفة شاغرة للرجال

الراجحي الاستثمارية تعلن عن وظيفة شاغرة للرجال
فاطمة المالكي(صدى):

طرحت مجموعة شركات سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية “الراجحي الاستثمارية”، وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “محاسب”، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل من ” http://careers.alrajhiinvestments.com/ar/jobs.php“.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 45 دقيقة

ضاع عمري في الشركات

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