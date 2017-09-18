كلب يلتهم أصابع قدم صاحبه أثناء نومه - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

فاجأ كلب ، صاحبه بفعل صادم عندما استيقظ من النوم ، حيث التهم الكلب اثنين من أصابع الرجل ” توم ” أثناء نومه، للمرة الثانية من دون أن يشعر، وتعرض صاحب الكلب لجروح خطرة في قدمه.

وصرح زوج ابنته أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، إذ أن الكلب سبق وأن أكل الإصبع الأكبر من قدم توم الأخرى منذ عامين، مشيرًا إلى توم هذه المرة استيقظ من النوم، بعد أن وجد قدمه غارقة في الدماء ولم يجد بعض أصابعه.

وفقد الرجل الشعور بقدميه بعد أن أصيب بداء السكري، ولم يشعر بعضّ الكلب لأصابعه في كلتا الحادثتين.

وكانت عائلة الرجل استدعت سيارة الإسعاف على الفور في المرة الأولى، وبعدها دخل توم إلى المستشفى ومكث فيها أسبوعين، ﻷن الأطباء اضطروا إلى إزالة الجزء المتبقي من إصبعه الأكبر بالكامل وإجراء عمليات تجميل.

وقرر توم بعد الحادث معاقبة الكلب، إلا أن زوجته قالت له: ” سوف يتم معاقبتك أنت قبل الكلب “.