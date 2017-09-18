جامعة الطائف تنظم فعاليات " الأسبوع التمهيدي " لطلابها المستجدين - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

استقبلت جامعة الطائف، 11 ألف طالب وطالبة انضموا للجامعة مع بداية العام الدراسي الجديد، من خلال تنظيم فعاليات الأسبوع التمهيدي لاستقبال الطلاب المستجدين.

وتضمن برنامجاً تعريفياً يهدف إلى التعريف بالجامعة، وعرض المعلومات الأكاديمية، والكليات والأقسام والعمادات، وعرض لوائح الأنظمة الجامعية وحقوق الطلاب وواجباتهم، ويتضمن معرضين مصاحبين للإجابة على استفسارات الطلاب والطالبات وتسليمهم بطاقاتهم الجامعية والبنكية، إلى جولات ميدانية للحرم الجامعي ومرافق الخدمات بالجامعة.

وأكد معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن الجامعة وجميع منسوبيها سيسعون جاهدين لتأهيل طلابها المستجدين للقيام بدورهم الفاعل المأمول منهم مستقبلاً، لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني (2020) وجعل رؤية المملكة (2030) واقعاً معيشياً ينعم به هذا الوطن المجيد.

وقدم الدكتور زمان، في كلمة ألقاها بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، واستقبال الطلاب المستجدين، التهنئة لهؤلاء الطلاب على تخرجهم من مرحلة الثانوية العامة بدرجات متميزة وتفوق علمي أهلهم للقبول في الجامعة، مرحباً بهم في مرحلة الدراسة الجامعية، باعتبارها مرحلة وتجربة جديدتين في حياة كل طالب.

وأشار مدير جامعة الطائف إلى حرص الجامعة على أن تكون الدراسة الجامعية تجربة ومرحلة متميزتين لطلابها المستجدين، وقال: “هذه المرحلة والتجربة الجديدتين التي سيعيشها الطلاب في الجامعة جزء من تجربة وطن يعيش رؤية المملكة (2030) وبرنامج التحول الوطني (2020)، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”، واصفاً طلاب الجامعات بأنهم وقود حاضر المملكة ومستقبلها.

وأكد في حديثه إلى الطلاب المستجدين، أن الجامعة بمختلف تخصصاتها الأكاديمية وبرامجها التعليمية، تتطلب منهم جميعاً الاجتهاد والمثابرة منذ اليوم الأول لدخولهم الحياة الجامعية .

وأضاف: “أنتم بحول الله مؤهلين لذلك، والجامعة مستعدة لمؤازرتكم ودعمكم بمختلف الوسائل والطرق، بأعضاء هيئة تدريس متميزين سعوديين وغير سعوديين تفخر الجامعة باستقطابهم، ومرافق تعليمية ومختبرات وأجهزة ومكتبات، جميعها مسخرة لتكون تجربتكم التعليمية والأكاديمية في هذه الجامعة تجربة متميزة”.

وشدد الدكتور زمان على أن الحياة الجامعية ليست دراسة واختبارات فقط، بل هي تجربة حياتية متكاملة تشتمل على أنشطة وفعاليات ومشاركات وأندية طلابية متنوعة، مؤكداً على الطلاب المستجدين جميعاً ضرورة الحضور والمشاركة في تلك الأنشطة والفعاليات والمشاركات والأندية، وأن يكونوا عامل تطوير لها جميعها، إذ لن تنجح إلا بحضورهم ومشاركتهم، مشيراً إلى أهمية استفادة الطلاب المستجدين من الخدمات والمرافق التي توفرها لهم جامعة الطائف، وأن الجامعة تسعى سنوياً إلى تطوير مرافقها الرياضية ومنشآتها الترفيهية وخدماتها المساندة المقدمة للطلاب، معبراً عن حرصه على أن يستفيد جميع الطلاب منها الفائدة القصوى.

وأكد معالي مدير جامعة الطائف أن أبواب مسؤولي الجامعة مفتوحة لاستقبال مقترحات الطلاب وآرائهم للتطوير والتحسين سواءً في المجالات التعليمية والأكاديمية، أو الأنشطة والفعاليات، وكذلك الخدمات المقدمة للطلاب، وقال: “إدارة الجامعة ومسؤوليها في مختلف القطاعات يسعدون دائماً بمشاركة الطلاب بهذه المقترحات والآراء”.

وأعرب الدكتور زمان، في ختام كلمته، عن أمنياته للطلاب المستجدين بأن يحضوا بتجربة تعليمية وأكاديمية وحياتية متميزة في جامعة الطائف.

من جانبها، أعربت عميدة الدراسات الجامعية بجامعة الطائف الدكتورة سارة العتيبي، في كلمة ألقتها خلال الفعاليات التعريفية بشطر الطالبات، عن تفاؤلها بالطالبات المستجدات في أن يسهمن بالتطور الكبير الذي تشهده جامعة الطائف تعليمياً وبحثياً وإدارياً، وأن يسهمن في إحداث الفرق لصنع صورة مميزة ل”الطائف من جديد”.

وأكدت عميدة الدراسات الجامعية أهمية حضور الطالبات اللقاء التعريفي المعد لهن، للتعرف عبر نبذة سريعة ومختصرة على البيئة الجامعية، والحقوق والواجبات الأكاديمية وغير الأكاديمية ، مبينة أن الهدف من اللقاء التعريفي هو مساعدة الطالبات الجدد للحصول على كل ما يلزمهن، من خلال تصميم برنامج ترحيبي شامل لجميع الإدرات والعمادات بالجامعة المتعلقة بخدمات الطالبات، إضافة إلى التعرف على كليتهم وخطة برامجهم الدراسية.

وسألت الله عز وجل للطالبات التوفيق والنجاح الدائم في مسيرتهن العلمية بالجامعة، حتى يصبحن مستقبلا قياديات مؤثرات في صنع نهضة علمية وإبداعية للوطن.