بالفيديو.. خطأ مطبعي في أحد الكتب الدراسية.. والتعليم تعلق - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خطأ مطبعيا في أحد الكتب الدراسية حيث كُتبت كلمة ضفدع أسفل صورة لعسكري خلال درس لتعليم الطلاب كيفية نطق الحروف.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، تعليقا على مقطع الفيديو، أن الوزارة راجعت الفيديو المتداول واتضح أنه ليس من الكتب التي تخص الوزارة كما أشيع.