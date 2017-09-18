بالفيديو.. خطأ مطبعي في أحد الكتب الدراسية.. والتعليم تعلق - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. خطأ مطبعي في أحد الكتب الدراسية.. والتعليم تعلق
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خطأ مطبعيا في أحد الكتب الدراسية حيث كُتبت كلمة ضفدع أسفل صورة لعسكري خلال درس لتعليم الطلاب كيفية نطق الحروف.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، تعليقا على مقطع الفيديو، أن الوزارة راجعت الفيديو المتداول واتضح أنه ليس من الكتب التي تخص الوزارة كما أشيع.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19424 ] نشر منذ 56 دقيقة
هذا مقصود وليس خطاء
اتمنى التحقيق فالأمر
المغرضين والمرجفين من حقدهم على البلد بيسوون كل شي
لاتقلي خطاء هذا مو خطاء🤔
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2540 ] نشر منذ 45 دقيقة
اتوقع الفديو والصور مفبركه
بعدين هذا من العام الماضي يدور في القروبات
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34032 ] نشر منذ 43 دقيقة
حتى لو لم يكن من كتب الوزاره ، مفروض يعاقب من اساء لجنود الوطن ,,
,, هذا ذنب لايغتفر ,, فلا يجب التهاون فيه ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12943 ] نشر منذ 35 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههه
الله يفشلهم ما يستحون ولا يخجلون على انفسهم
الفرق كبير بين كتابة ضابط وكتابة ضفدع
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1362 ] نشر منذ 26 دقيقة
قد تكون غلطه مطبعيه كون الصور والكلمات للتعريف بالحروف -والمقصود هنا حرف الضاد -الظاد- بكلمتي ظابط وضفدع-