 بالفيديو.. خطأ مطبعي في أحد الكتب الدراسية.. والتعليم تعلق - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 18

    سبتمبر

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بالفيديو.. خطأ مطبعي في أحد الكتب الدراسية.. والتعليم تعلق

بالفيديو.. خطأ مطبعي في أحد الكتب الدراسية.. والتعليم تعلق
علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خطأ مطبعيا في أحد الكتب الدراسية حيث كُتبت كلمة ضفدع أسفل صورة لعسكري خلال درس لتعليم الطلاب كيفية نطق الحروف.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، تعليقا على مقطع الفيديو، أن الوزارة راجعت الفيديو المتداول واتضح أنه ليس من الكتب التي تخص الوزارة كما أشيع.

 

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2540 ] نشر منذ 45 دقيقة

اتوقع الفديو والصور مفبركه
بعدين هذا من العام الماضي يدور في القروبات

[ عدد التعليقات: 34032 ] نشر منذ 43 دقيقة

حتى لو لم يكن من كتب الوزاره ، مفروض يعاقب من اساء لجنود الوطن ,,

,, هذا ذنب لايغتفر ,, فلا يجب التهاون فيه ,,

[ عدد التعليقات: 12943 ] نشر منذ 35 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههههههه

الله يفشلهم ما يستحون ولا يخجلون على انفسهم
الفرق كبير بين كتابة ضابط وكتابة ضفدع

[ عدد التعليقات: 1362 ] نشر منذ 26 دقيقة

قد تكون غلطه مطبعيه كون الصور والكلمات للتعريف بالحروف -والمقصود هنا حرف الضاد -الظاد- بكلمتي ظابط وضفدع-

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