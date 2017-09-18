بالفيديو.. لحظة هروب الطلاب من فوق سور المدرسة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لحظة هروب الطلاب من فوق سور المدرسة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة هروب أحد الطلاب من مدرسته، في أول أيام العام الدراسي الجديد وسط مشاهدة زملائه للواقعة.
وأظهر الفيديو، الذي لم يتضح مكان تصويره، اثنين من الطلاب وهما ينتظران طالباً ثالثاً خارج المدرسة، فيما يقوم زميلهما بالقفز من على السور، وسط مشاهدة المارة والسائقين.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19424 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن هذا الي متعلق فوق السور
يحب الحمام🕊
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19424 ] نشر منذ 1 ساعة
اتمنى يحطون نظام بصمه للطلاب ف الحضور والانصراف
وتفعيل برنامج الرسائل لأولياء الأمور
فحال غاب الطالب
تجي لبوه رسالة على الجوال
هذيلن يبي لهم سور زي حق السجون
بشبك حديد🤔
ماينفع الا كذا.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34032 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههه ايام الشقاوه لا زالت مواصله هههههههههههه ..
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 865 ] نشر منذ 60 دقيقة
والله اول يوم حط رجلك
المصيبة فية خبر مؤكد
تم ضبط طلاب في اليابان تسللو للمدرسة ليلآ لماذا؟؟؟
هل للشخمطة وتهديد المعلمين بل ليحجزو الكراسي الأمامية بجوار المعلم
شوفو الفرق ونحن امة إقرء أولى بالعلم وطلبة
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19424 ] نشر منذ 51 دقيقة
من جدك انت في احد يحجز كراسي نص اليل
بيطلع عليها صك ولا ايش؟
الي نقل لك المعلومه ضحك عليك
انت رحت اليابان
ترى كل شي هناك باالكمبيوتر تكنولوجيا متطوره لأعلى مستوى
حتى الباب مايفتح الا بكمبيوتر وبصمه
حتى الأشارات المرورية شالوها من شوارعهم
شعب منظم
كراسي الفصل كلن له كرسيه ورقمه الخاص واسمه على طاولته
الدخول بأنتظام
معندهم شي اسمه قفز من على الأسوار
الطفل هناك ابو٦سنوات
يخترع آله حاسبه يخترع جوال يسوي اشياء
ماتتخيلون.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12943 ] نشر منذ 45 دقيقة
اول يوم …… يحتاجون الطلبه اسبوع حتى يتعودوا على الدراسه ثم ينتظمون