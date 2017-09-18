بالفيديو.. لحظة هروب الطلاب من فوق سور المدرسة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة هروب أحد الطلاب من مدرسته، في أول أيام العام الدراسي الجديد وسط مشاهدة زملائه للواقعة.

وأظهر الفيديو، الذي لم يتضح مكان تصويره، اثنين من الطلاب وهما ينتظران طالباً ثالثاً خارج المدرسة، فيما يقوم زميلهما بالقفز من على السور، وسط مشاهدة المارة والسائقين.