مختصون: 20% من عمليات الشراء والبيع تتم عبر الإنترنت - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أوضح مختصون في التسويق الإلكتروني، أن 20% من عمليات الشراء والتسوق في المملكة باتت تتم عبر الإنترنت، لافتين إلى أن ثمة 10 ملايين مشترٍ يلجئون للمتاجر الإلكترونية من ضمن 20 مليون مستخدم للإنترنت.

وأكد رئيس قسم التسويق في جامعة الفيصل الدكتور سعد الحقيل، أن محلات التجزئة قد تتأثر سلباً بالتجارة الإلكترونية، في ظل تفاعلهم الضعيف معها، وعدم توفيرهم خيار التسوق الإلكتروني بأفضل وأسرع طريقة، موضحا أن نسبة الشراء والتسوق عبر الإنترنت قد بلغت نحو 20% من مجمل نسبة التسوق في المملكة، متوقعا أن يصبح التسوق الإلكتروني خياراً رئيساً خلال 3 إلى 5 سنوات، على حساب التسوق التقليدي، وفقا لصحيفة المدينة.

وأشارت الأستاذة في قسم التسويق بجامعة الأميرة نورة الدكتورة غادة الدريس، إلى وجود نمو بارز في التسوق الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة، مبينة أن عدد المستخدمين في المملكة للتسوق الإلكتروني أكثر من 10.5 مليون مستخدم، وسط إمكانية زيادة هذا الرقم في العام الجاري، خاصة أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة تجاوز الـ 20 مليون مستخدم.