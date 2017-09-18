الهيل: بيان الشيخ آل ثاني خطوة لتصحيح الأوضاع في قطر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وصف المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، بيان الشيخ عبدالله آل ثاني بأنه خطاب وحدوي، يهدف إلى توحيد الصف القطري سواء ممن المعارضة في الخارج أو من التيار الإصلاحي أو المعارض من الداخل.

وأضاف الهيل، في مداخلة مع قناة سكاي نيوز، أن الخطوة القادمة ستكون هامة وفارقة للشعب القطري، وأن الأمور لم تعد كما كانت في السابق.

وأكد الهيل، أن البيان عبارة عن لم شمل للشعب القطري بخلاف تنظيم الحمدين الذي شرد القطريين، خاصة وأن النظام القطري أعطي فرصا كثيرة.

وأوضح أن المواطن القطري يريد حلا لهذه الأزمة، مشيرا إلى أن هذه هي أول خطوة لتصحيح الأوضاع في قطر، بعيدة عن تنظيم الحمدين.