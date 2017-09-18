 الهيل: بيان الشيخ آل ثاني خطوة لتصحيح الأوضاع في قطر - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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الهيل: بيان الشيخ آل ثاني خطوة لتصحيح الأوضاع في قطر

الهيل: بيان الشيخ آل ثاني خطوة لتصحيح الأوضاع في قطر
نايف السالم(صدى):

وصف المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، بيان الشيخ عبدالله آل ثاني بأنه خطاب وحدوي، يهدف إلى توحيد الصف القطري سواء ممن المعارضة في الخارج أو من التيار الإصلاحي أو المعارض من الداخل.
وأضاف الهيل، في مداخلة مع قناة سكاي نيوز، أن الخطوة القادمة ستكون هامة وفارقة للشعب القطري، وأن الأمور لم تعد كما كانت في السابق.
وأكد الهيل، أن البيان عبارة عن لم شمل للشعب القطري بخلاف تنظيم الحمدين الذي شرد القطريين، خاصة وأن النظام القطري أعطي فرصا كثيرة.
وأوضح أن المواطن القطري يريد حلا لهذه الأزمة، مشيرا إلى أن هذه هي أول خطوة لتصحيح الأوضاع في قطر، بعيدة عن تنظيم الحمدين.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 34032 ] نشر منذ 1 ساعة

خير ان شاء الله ..

,, استمروا وعين الله تحرسكم ,,

[ عدد التعليقات: 865 ] نشر منذ 1 ساعة

لقد رمى السيخ عبدالله بالكرة في ملعب شرفاء قطر
وال مرة لهم رايهم السديد كذلك شرفاء ال ثاني
يجب توحد الشرفاء وتنصيب امير الفزعات عبدالله ال ثاني فهو منكم ولكم
ولو تريدو الذل دونكم موزة وولدها والحمدين العينين

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