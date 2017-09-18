بالفيديو.. مشاجرة دامية بين شباب وفتيات في الكويت - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مشاجرة دامية بين شباب وفتيات في الكويت
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق وقوع مشاجرة دامية بين شبان وشابات في محافظة حولي بالكويت.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة الكويتية تمكنت من القبض على 5 شبان و3 فتيات، بعد نقلهم الشجار من شقة خاصة إلى الشارع، حيث عمد أحدهم إلى خلع ثيابه منهالًا على فتاة بالضرب.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34032 ] نشر منذ 2 ساعتين
خمّة صبيّانٍ صايعين ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
اللهم لا تغير علينا الحال
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأ نفسهم
﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2540 ] نشر منذ 1 ساعة
لابد ان تجد المخدرات و المسكرات لها دور في مثل هذه التصرفات
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 865 ] نشر منذ 57 دقيقة
جميعهم لم يجدو من يدعس قفاهم
والله لو حضرتهم لشردهم اخس شردة الملاعين
رامي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 55 دقيقة
راحو الرحال اجل البنت تنظرب اساسا. مهما فعلت معاك لاتضرب البنت.
ضرب الانثى عييب وينقص من رجولتك ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12943 ] نشر منذ 37 دقيقة
بما ان الشجار انتقل من الشقه الى الشارع فهذا يعني ان الجلسه فيها سكره وكل واحد شاف نفسه عنتره بن شداد وهذا ليس بمستغرب على السكارى يتوهمون انهم رجال ولا يخيفهم احد وطبعا المشكله وحده من الفتيات اختلفوا عليها او انها غيرت صاحبها وارتمت في حضن اخر من الاصدقاء فهنا اشتعلت الغيره عند صاحبها وبداء الخلاف وتطور الى مضاربه انتقلت الى الشارع بعد هروب الفتاه ولطن صاحبها لحق بها ليعيده الى حضنه في الشقه ولكن كانت السكره مرتفعه نسبتها لدى الجميع فأخبر احد الجيران عنهم وتم القبض عليهم جميعا