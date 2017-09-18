بالفيديو.. مشاجرة دامية بين شباب وفتيات في الكويت - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق وقوع مشاجرة دامية بين شبان وشابات في محافظة حولي بالكويت.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة الكويتية تمكنت من القبض على 5 شبان و3 فتيات، بعد نقلهم الشجار من شقة خاصة إلى الشارع، حيث عمد أحدهم إلى خلع ثيابه منهالًا على فتاة بالضرب.